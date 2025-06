Berlin (ots) -Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europäischen Parlaments, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für seinen Antrittsbesuch bei US-Präsident Donald Trump gelobt.Im rbb24 Inforadio sagte Strack-Zimmermann am Freitagmorgen, Merz habe seine Sache gut gemacht. Sie hob besonders seine Aussagen zum Thema Ukraine hervor.Trump habe das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt. Daraufhin habe Merz die Chance genutzt sehr deutlich zu sagen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehe und das Russland der Aggressor sei."Ich glaube, das ist deswegen so wichtig gewesen, weil Trump ja in seiner, darf ich das sagen, bizarren Art, ja wirklich im Laufe des Gesprächs gesagt hat, naja, manchmal muss man Kinder kämpfen lassen, irgendwann hören sie dann selber auf. [...] Das ist natürlich schon seltsam. Und das hat Merz, finde ich, sehr schnell in diesen Sekunden gerade gerückt, wo Deutschland steht."Interview - Strack-Zimmermann (FDP): "Merz hat es gut gemacht" | rbb24 Inforadio (https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2025/06/06/antrittsbesuch-friedrich-merz-cdu-bei-us-praesident-donald-trump-marie-agnes-strack-zimmermann-fdp.html)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/6050239