Nach einer starken Rallye seit Jahresbeginn hat der Goldpreis zuletzt leicht nachgegeben. Am Freitagmorgen notiert er bei rund 3.388 US$. Wie geht es weiter mit dem Edelmetall und entsprechenden Aktien? Rücksetzer zum Kauf nutzen Ich mag Gold, das immer wieder neue Spitzen erreicht und sich zwischenzeitlich ja auch mal eine Erholung vom steten Aufwärtstrend gönnt. Solche Rücksetzer sind überaus gesund, da sie spekulatives Kapital, also die "schwachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...