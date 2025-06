PIF beteiligt sich vor dem Anpfiff am 14. Juni in Miami am ersten FIFA Club World Cup

Die Partnerschaft erweitert die globale Präsenz von PIF im Sport und spiegelt das gemeinsame Engagement mit der FIFA wider, um das Wachstum und Engagement im Fußball zu fördern

Der FIFA Club World Cup 2025 wird Geschichte schreiben und den Vereinsfußball neu definieren und erstmalig 32 der weltweit besten Vereinsmannschaften zusammenbringen

PIF und die FIFA gaben heute PIF als offiziellen Partner des FIFA Club World Cup 2025 bekannt, der vom 14. Juni bis 13. Juli 2025 in den Vereinigten Staaten stattfinden wird

Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Vision von FIFA und PIF wider, eine größere Teilnahme am Sport durch die Erschließung neuer Möglichkeiten, Förderung von Innovationen und die Begeisterung von Fans auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Mit dem Fokus auf der Jugend wird die Partnerschaft jungen Menschen Möglichkeiten bieten, die FIFA bei ihren Bemühungen zu unterstützen, sich an der Basis zu engagieren und inspirieren zu lassen.

Der neue FIFA Club World Cup 2025 markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Fußballs auf der globalen Bühne. Es werden 32 der weltweit besten Fußballvereinsmannschaften zu sehen sein. Dabei werden die Champions aller sechs FIFA-Konföderationen für ein einmonatiges Turnier in 11 Städten in den Vereinigten Staaten zusammenkommen

Romy Gai, Chief Business Officer bei der FIFA, erklärte: "Wir freuen uns, PIF als Partner des FIFA Club World Cup 2025 begrüßen zu dürfen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, ein historisches Turnier auszurichten, das Fans aus aller Welt inspiriert und vereint.

"Die Partner der ersten FIFA Klub-Weltmeistershaft mit 32 Teams glauben an unsere Vision, den Fußball wirklich global zu machen. Ihre Unterstützung des Turniers wird nicht nur für den Erfolg von entscheidender Bedeutung sein, sondern wird Investitionen in die Unterstützung der Entwicklung des Vereinsfußballs weltweit untermauern"

Mohammed AlSayyad, Head of Corporate Brand bei PIF, erläuterte: "PIF schafft ein Vermächtnis mit transformativer Wirkung im Sport, auch durch seine Partnerschaften, um positive und nachhaltige Ergebnisse auf allen Ebenen zu erzielen, von Spielern und Fans bis hin zu den Gastgebergemeinschaften.

"PIF steht an vorderster Stelle des wachsenden Fußballs auf der ganzen Welt nach unserer im letzten Jahr angekündigten Concacaf-Partnerschaft und unserer kontinuierlichen Investition in den Fußball. Wir eröffnen Möglichkeiten, das Wachstum des Sports weltweit voranzutreiben."

Fußball spielt eine entscheidende Rolle bei der laufenden Transformation Saudi-Arabiens und als Ausrichter des FIFA World Cup 2034. Dies stärkt die Ambitionen des Landes, das Spiel weltweit auszubauen, neue Chancen für alle zu schaffen und seine Vorteile in Saudi-Arabien und jedem Teil der Welt für die kommenden Generationen zu erweitern.

Der FIFA Club World Cup 2025 wird in 12 Stadien in 11 US-amerikanischen Städten ausgetragen. Das Turnier mit 63 Spielen wird am Sonntag, dem 13. Juli im MetLife Stadium New York (New Jersey) seinen Höhepunkt finden, wenn der Club-Weltmeister bei einem Spiel, das spektakulär zu werden verspricht, gekrönt wird.

Alle Turnierspiele werden auf DAZN.com live gestreamt und jedem Fußballfan auf der ganzen Welt die Begeisterung der ersten Austragung des Wettbewerbs in dieser Form nahebringen. Tickets und Ticket-Inklusiv-Hospitality-Pakete stehen über FIFA.com/tickets zum Verkauf.

ÜBER PIF

PIF ist der Investitionsmotor, der den Wirtschaftswandel in Saudi-Arabien und der Welt vorantreibt. Mit einem ehrgeizigen Programm zur Bereitstellung der Vision 2030 investiert PIF in Projekte, Unternehmen und Partner, um die saudi-arabische Wirtschaft zu diversifizieren, das Wachstum in allen wichtigen Sektoren anzukurbeln und neue Investitions- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

Und als globaler Investor und Katalysator des Wandels kooperiert PIF aktiv mit den bahnbrechendsten Organisationen weltweit, um ihr Wachstum zu beschleunigen und die Technologie und das Wissen zu übertragen, die erforderlich sind, um Industrie-Ökosysteme der Zukunft aufzubauen.

Seit 2017 hat PIF 103 Unternehmen gegründet und treibt den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft durch strategische Investitionen und Partnerschaften im gesamten saudischen öffentlichen und privaten Sektor voran. PIF legt den Grundstein im gesamten saudischen öffentlichen und privaten Sektor für lokale und internationale Partner, um in die wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation Saudi-Arabiens zu investieren.

