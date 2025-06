DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Produktion im April etwas schwächer als erwartet

Die Produktion im verarbeitenden Sektor Deutschlands ist im April etwas deutlicher als erwartet gesunken, wobei auch der Vormonatswert nach unten revidiert wurde. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lag um 1,8 (März: 0,7) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von 1,0 Prozent prognostiziert. Das für März gemeldete monatliche Minus von 3,0 Prozent wurde auf 2,3 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von Februar bis April war die Produktion um 0,5 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.

Deutsche Exporte sinken im April wegen US-Zolloffensive

Die deutschen Exporte sind im April stärker gefallen als erwartet. Im April waren die von US-Präsident Donald Trump verhängten "reziproken" Zölle in Kraft getreten, was im März zu Vorzieheffekten geführt hatte, um den Zöllen zunächst zu entgehen. Die Exporte fielen im April kalender- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Minus von 0,9 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 2,1 Prozent niedriger. Die Importe stiegen im April um 3,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 3,8 Prozent. I

Indische Notenbank senkt Leitzins stärker als erwartet

Indiens Zentralbank hat die Zinsen unerwartet deutlich gesenkt, da die soliden wirtschaftlichen Bedingungen im Inland und die Zollrisiken im Ausland für eine weitere Lockerung der Geldpolitik sprechen. Der geldpolitische Ausschuss der Reserve Bank of India (RBI) beschloss, den Leitzins um 50 Basispunkte auf 5,50 Prozent zu senken. Ökonomen hatten mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet, um den im Februar begonnenen Lockerungszyklus fortzusetzen.

Indiens mutige Zinssenkung entlastet Verbraucher

Die unerwartet deutliche Zinssenkung der indischen Zentralbank bietet den Verbrauchern eine sofortige Entlastung, meint Chintan Panchmatiya, Gründer und COO des Online-Kreditmarktplatzes Switch My Loan. "Wir erwarten einen potenziellen Nachfrageschub bei größeren Anschaffungen - Autos, persönliche Geräte und Eigenheime - getrieben durch niedrigere EMIs," sagt er. EMIs sind monatliche Raten zur Tilgung von Krediten.

Trump: Weder Russland noch die Ukraine bereit für Frieden

Nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump müssen Russland und die Ukraine möglicherweise "weiter kämpfen", bevor eine der beiden Seiten zu einem Waffenstillstand bereit ist. In einer Rede im Oval Office an der Seite von Bundeskanzler Friedrich Merz sagte Trump, weder Moskau noch Kiew seien bereit, Frieden zu schließen. Er sagte, es sei vielleicht klüger, den Krieg weitergehen zu lassen, bevor man sich ernsthaft um Diplomatie bemühe.

Trump rüffelt Musk für Kritik an Steuergesetz - Musk nennt Trump undankbar

Die seit einiger Zeit schwelenden Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Elon Musk sind am Donnerstag offen zutage getreten. Die beiden Männer tauschten Sticheleien und Beleidigungen aus und signalisierten damit den Bruch einer Beziehung, die zu den folgenreichsten in der modernen US-amerikanischen Politik zählte.

Harvard wehrt sich gegen Verbot der Immatrikulation ausländischer Studenten

Eine US-Bundesrichterin in Boston hat den jüngsten Versuch von Präsident Trump, internationalen Studenten die Einschreibung an der Harvard-Universität zu verbieten, vorübergehend blockiert. Die US-Bezirksrichterin Allison Burroughs hat eine einstweilige Verfügung gegen das Ministerium für Innere Sicherheit erlassen. Diese hindert es daran, eine von Trump am Mittwochabend erlassene Proklamation, die Ausländern die Einreise in die USA für ein Studium in Harvard verwehrt, "umzusetzen, einzuführen, aufrechtzuerhalten, durchzusetzen oder in Kraft oder Wirkung zu setzen".

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Apr -1,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Apr PROGNOSE: +0,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion März rev +0,1% (vorl: +0,2%) gg Vm

Japan/Ausgaben privater Haushalte Apr -0,1% (PROGNOSE: +1,4%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Apr +1,2% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Apr 76,4%

Japan/Konsumneigung Apr +0,2 Pkt gg Vorjahr

