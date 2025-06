München (ots) -- Überraschung für die Fingerhuth-Clique in Spanien- Animateur Jan gibt Einblick hinter die Kulissen des Marina di Venezia- Neue Folgen "Bella Italia - Camping auf Deutsch" am 9. Juni 2025, immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Sommer, Sonne, Marina di Venezia - die Camper starten in den Urlaub. Während die Bodensee-Boys Sascha und Dennis Italien treu bleiben, testet die Clique rund um Familie Fingerhuth ein neues Reiseziel: Spanien. Wie wird es ihnen dort gefallen? Animateur Jan gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Campingplatzes Marina di Venezia und die Neulinge Maysofie und Mia wagen sich erstmals an das Abenteuer Camping. Die neuen Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" laufen immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Sascha und Dennis, die Bodensee-Boys, melden sich auf dem Marina di Venezia zurück - und das natürlich nicht still und heimlich. Schon bei der Anfahrt wird klar: Hier kommen keine gewöhnlichen Camper. Mit breitem Grinsen, guter Laune und einer überdimensionalen Einhorn-Luftmatratze auf dem Dach cruisen sie über den Platz und sorgen für offene Münder und jede Menge Lacher.Nicole und Sascha Fingerhuth zieht es diesmal mit Jacky und Michael nach Spanien. Doch die Clique ist nicht komplett: Bianca kann wegen einer Krebserkrankung nicht mitreisen. Die Stimmung ist gedämpft - bis Horst, der Ehemann von Bianca, plötzlich auftaucht und alle mit dieser Überraschung zu Tränen rührt.Zurück in Italien gibt Animateur Jan wieder Vollgas. Kinderclub, Babydance, Abendshows - sein Arbeitstag kann bis zu 16 Stunden lang sein. Keine leichte Aufgabe! Noch dazu vermisst er seine Freundin Caesy. Die beiden lernten sich letztes Jahr auf dem Campingplatz kennen und lieben. Bald steht Jans Geburtstag an - wird Caesy aus Deutschland anreisen können?Camping-Neulinge Maysofie und Mia erleben währenddessen ihren ersten Urlaub ohne Hotelkomfort. Statt Roomservice heißt es: Camper, Gemeinschaftsbad und Selbstverpflegung. Ob sie sich an den Campingalltag gewöhnen werden?Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert. Ausstrahlung am 9. Juni, immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6050294