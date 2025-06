München (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat am Donnerstag wie allgemein erwartet ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt, so Sandra Rhouma, European Economist bei AllianceBernstein (AB).Die Forward Guidance bleibe unverändert, aber die wirtschaftlichen Aussichten erforderten weitere Lockerungsmaßnahmen. Man gehe davon aus, dass es in diesem Jahr mindestens eine weitere Zinssenkung geben werde, wobei der Zeitpunkt noch ungewiss sei - mit signifikantem Potenzial für zusätzliche Schritte. Da Inflationsrisiken aktuell weitgehend zurückgegangen seien, dürfte sich der Fokus der EZB nun auf das Risiko einer Zielverfehlung nach unten verlagern. Unter dem Vorbehalt, dass eine tiefe Rezession keine aggressivere Reaktion erfordere, dürften die europäischen Währungshüter ihren Strategiewechsel nur schrittweise vollziehen. Dafür gebe es zwei Gründe: ...

