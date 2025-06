Stuttgart (www.anleihencheck.de) - RCI Banque nimmt über eine Anleihe (ISIN FR00140106Z3/ WKN A4EB4U) neues Kapital in Höhe von 500 Mill. Euro auf, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 06.06.2030 werde ein jährlicher Kupon von 3,375 % gezahlt. Die nächste Zinszahlung erfolge am 06.06.2025. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's habe der Anleihe ein Rating von Baa1 zugewiesen. (News vom 05.06.2025) (06.06.2025/alc/n/a) ...

