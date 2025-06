Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet zum siebten Mal in Folge die Leitzinsen gesenkt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der Einlagesatz liege mit 2,00% nun nicht mehr im restriktiven Bereich. Angesichts einer Inflationsrate von derzeit 1,9% im Jahresvergleich und einer Projektion von 1,6% für das Jahr 2026 dürfe die EZB mit Fug und Recht behaupten: Mission accomplished. Die Unsicherheit bleibe groß, allerdings seien insbesondere auf mittlere Sicht die Inflationsrisiken durch die US-Handelspolitik nicht nur abwärts gerichtet. Zudem sei der Start ins Jahr aus konjunktureller Sicht überraschend stark ausgefallen. Auch Äußerungen von Christine Lagarde würden darauf hindeuten, dass es für die EZB nun eher um eine Feinsteuerung am Ende des Zinssenkungszyklus gehe. Die Analysten der NORD/LB würden daher nur noch mit einer weiteren Zinssenkung im dritten Quartal rechnen. Spätestens mit der heutigen Entscheidung sei die EZB nach langer Reise somit in den "Landeanflug" übergegangen. ...

