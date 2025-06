Was für ein Börsengang! Der Stablecoin-Emittent Circle hat am 5. Juni einen fulminanten Start an der New Yorker Börse hingelegt. Die Aktie des Unternehmens schoss am ersten Handelstag um 167 Prozent in die Höhe. Ein klares Zeichen für den wachsenden Appetit der Investoren auf Unternehmen aus dem Stablecoin-Sektor.Unter dem Ticker-Symbol "CRCL" wurden die Circle-Papiere zu einem Ausgabekurs von 31 Dollar platziert. Der Handel begann bei 69 Dollar, stieg in den ersten Handelsstunden zeitweise um 235 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...