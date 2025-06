HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 75 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Treffen mit dem Konzernchef und dem neuen Finanzchef habe seine positive Einschätzung des Chemikalienhändlers mit Blick auf strategische Ausrichtung, Marktstellung und Langfrist-Aussichten untermauert, schrieb Christian Cohrs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das Kursziel habe er dennoch gesenkt wegen des verhaltenden Konjunkturumfeldes sowie des ersten Quartals, das eher schwächer verlaufen sei als gedacht./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1DAHH0

© 2025 dpa-AFX-Analyser