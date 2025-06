Auf dem Capital Markets Day bekräftigte Stabilus seine mittelfristigen Ziele: Bis 2030 strebt das Unternehmen einen Umsatz von bis zu 2 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 15% an. Wesentliche Wachstumstreiber sind Innovationen in den Bereichen Komfort, Sicherheit und Automatisierung - sowohl im Automobil- als auch im Industriesektor. Regional wird ein ausgewogenes Wachstum in EMEA, Amerika und APAC erwartet. Trotz kurzfristiger Herausforderungen zeigt sich Stabilus zuversichtlich, diese Ziele zu erreichen, und plant zudem, die Nettoverschuldung bis 2030 deutlich zu senken. Auch wenn das Umsatzziel organisch ambitioniert erscheint, sprechen historische M&A-Aktivitäten für dessen Realisierbarkeit. Das Margenziel halten die Analysten von mwb research für realistisch. Insgesamt bleibt die aktuelle Bewertung attraktiv, da ihre DCF-Analyse weiterhin einen Wert von 42,00 Euro ergibt - daher bestätigen sie ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Stabilus%20SE





