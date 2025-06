DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börse in Indien nach Zinssenkung fester

DOW JONES-Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag mit wenig veränderten Indexständen uneinheitlich gezeigt. Im Blick stand der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag und sorgte wie oft für Zurückhaltung.

Eine Ausnahme ist Indien, wo es nach einer unerwartet deutlichen Zinssenkung nach oben geht. Der Sensex liegt im Handelsverlauf 0,9 Prozent im Plus, Die Notenbank hat den Leitzins um einen halben Prozentpunkt herabgesetzt auf nun 5,50 Prozent, begründet vor allem mit Zollrisiken. Erwartet worden war lediglich eine Zinssenkung um einen viertel Punkt. Die Rendite der 10-jährigen indischen Anleihen sinkt um 10 Basispunkte.

Die unerwartet starke Zinssenkung deutet nach Einschätzung von Capital Economics allerdings darauf hin, dass der Lockerungszyklus beendet ist. "Die RBI hat den kräftigen Rückgang der Inflation genutzt, um die geldpolitische Lockerung vorzuziehen", so Shilan Shah, Volkswirt des Hauses. Laut Marktbeobachtern dürfte das der Grund sein, dass die Kurse nicht stärker anziehen.

In Shanghai und Hongkong schlossen die Indizes nah an den Vortagesschlussständen. In Tokio legte der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent zu auf 37.742 Punkte, gestützt vom wieder etwas abgeschwächten Yen. Mit der Tagestendenz zeigten sich die asiatischen Börsen widerstandsfähig gegen die schwächere US-Vorlagen. Die Börse in Seoul blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Das angeblich "sehr gute Gespräch", von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi hatte schon in den USA die Stimmung nur vorübergehend gestützt und spielte im asiatischen Handel kaum eine Rolle. Der Gesprächsfaden sei zwar positiv für die Weltwirtschaft, kommentierte Josef Capurso von CBA. Er schränkte aber ein, er sei skeptisch, dass es eine schnelle Lösung der Differenzen gebe und habe das Auslaufen der 90-tägigen Pause im Handelskrieg zwischen den USA und China am 12. August weiter als Risiko im Blick.

Unter den Einzelwerten in Tokio gewannen Chugai Pharmaceutical 3,9 Prozent. Bei den Technologieaktien setzten Renesas ihren Anstieg mit einem weiteren Plus von 2,4 und Advantest von 2,2 Prozent fort. In Hongkong gaben die Autowerte BYD und Geely nach dem Kurseinbruch von Tesla um 1,3 bzw 0,9 Prozent nach.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.515,70 -0,3% +4,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.741,61 +0,5% -5,4% 08:30 Kospi (Seoul) Feiertag +17,2% Schanghai-Comp. 3.384,56 +0,0% +0,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.852,55 -0,2% +17,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:28 % YTD EUR/USD 1,1429 -0,1 1,1444 1,1421 +10,6% EUR/JPY 164,70 0,3 164,27 163,50 +0,9% EUR/GBP 0,8441 0,1 0,8431 0,8416 +2,0% GBP/USD 1,3541 -0,3 1,3576 1,3571 +8,4% USD/JPY 144,10 0,4 143,55 143,15 -8,8% USD/KRW 1.356,89 0,1 1.355,53 1.359,08 -8,1% USD/CNY 7,1757 0,1 7,1710 7,1755 -0,5% USD/CNH 7,1838 0,1 7,1734 7,1797 -2,1% USD/HKD 7,8467 0,0 7,8459 7,8467 +1,0% AUD/USD 0,6496 -0,1 0,6504 0,6504 +5,1% NZD/USD 0,6038 0,1 0,6034 0,6040 +7,9% BTC/USD 103.235,25 1,6 101.617,30 104.640,50 +8,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,25 63,28 -0,0% -0,03 -11,9% Brent/ICE 65,24 65,29 -0,1% -0,05 -12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.359,35 3.353,23 +0,2% +6,13 +27,8% Silber 31,65 31,61 +0,1% +0,04 +9,8% Platin 1021,73 991,75 +3,0% +29,98 +13,2% Kupfer 4,94 4,93 +0,2% 0,01 +21,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

