Essen (www.anleihencheck.de) - Wie von uns prognostiziert, wartet die FED weiter ab, wie sich die Perspektiven für die US-Wirtschaft weiterentwickeln, berichten die Analysten der National-Bank AG.Dies liege nicht zuletzt an der weiterhin bestehenden Unsicherheit hinsichtlich der Zollpolitik der US-Regierung. Zumindest mit Blick auf die Finanzpolitik nehme die Unsicherheit allerdings etwas ab. So sei das Steuerpaket auf seinem Weg durch den Kongress zuletzt ein Stück vorangekommen. Im Sommer dürfte sich daher zumindest der politische Nebel gelichtet haben, was der FED die Einschätzung der Wirtschafts- und Inflationsentwicklung erleichtere. ...

