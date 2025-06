Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die beschlossene Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte und der Hinweis darauf, dass die Geldpolitik nun gut aufgestellt sei, um mit der globalen Unsicherheit umzugehen, hat die Zinssenkungserwartungen enttäuscht, so die Analysten der Helaba.Vor allem am Rentenmarkt habe dies Spuren hinterlassen und die Kurse seien massiv gesunken. Heute richte sich der Fokus auf den Arbeitsmarktbericht in den USA. Die Beschäftigungsdynamik könnte nachlassen, allerdings werde sich die Fed wohl nicht unter Druck sehen, die Zinsen bereits im Juni zu senken. ...

