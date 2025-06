Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet senkt die EZB ihren Leitzins um 0,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit falle der Refinanzierungssatz von 2,40 auf 2,15%. Dieser Zinsentscheid sei vorab vom Markt prognostiziert worden, wobei die zuletzt veröffentlichten Inflationsdaten für Mai diesen Zinssenkungsschritt bekräftigt hätten. Mit einer Inflation von 1,9% liege diese unter dem Zielwert von 2,00%, wodurch in Anbetracht der gebremsten wirtschaftlichen Entwicklungen eine Senkung des Leitzinses als notwendig erachtet worden sei. (06.06.2025/alc/a/a) ...

