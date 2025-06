Gestern nach Börsenschluss in den USA hat BROADCOM seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das zweite Quartal 2025 präsentiert. So erwirtschaftete man ein positives Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 $. Das war deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, als ein EPS von 0,46 $ in den Büchern verzeichnet worden war. Allerdings: Analysten hatten damit gerechnet, dass der Gewinn sogar auf 1,57 $ klettern würde, daher lieferten die positiven Zahlen zugleich eine große Enttäuschung.



Fast schon zu vernachlässigen war da, dass der Quartalsumsatz bei 15,004 Mrd. $ lag, wo im Vorjahreszeitraum 12,49 Mrd. $ aufgelaufen waren. Auch hier waren die Analysten nämlich von mehr ausgegangen - genauer: von 14,96 Mrd. $. Zu guter letzt enttäuschte dann auch noch der Ausblick auf das laufende Quartal - hier konnte man die optimistischen Erwartungen von Investoren nicht übertreffen. BROADCOM geht davon aus, 15,8 Mrd. $ Umsatz im laufenden Quartal zu erwirtschaften.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe