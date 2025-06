Der Blackberry war Anfang der 2000er-Jahre in aller Munde, dann zogen das iPhone und andere Smartphones an ihm vorbei. Ein Unternehmen will den handlichen Taschencomputer jetzt wiederbeleben. Erinnert ihr euch noch an den Blackberry? Im Jahr 1999 stellte das US-Unternehmen Research In Motion (RIM) das erste Modell des handlichen Taschencomputers vor - und zwar in München. Das Gerät konnte E-Mails senden und empfangen, Adressen und Daten speichern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...