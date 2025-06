DJ Villeroy: EZB hat Kampf gegen Inflation in der Eurozone gewonnen

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat es nach Ansicht eines hochrangigen Währungshüters geschafft, die Inflation nach dem Anstieg infolge des Endes der Pandemie und der russischen Invasion in der Ukraine unter Kontrolle zu bringen. "Wir haben den Kampf gegen die Inflation in Europa gewonnen", sagte der Gouverneur der Notenbank von Frankreich, Francois Villeroy de Galhau, in einem Fernsehinterview.

Die EZB senkte am Donnerstag ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,00 Prozent, die achte Senkung seit Juni 2024. Dieser Schritt folgte auf Zahlen, die zeigten, dass die jährliche Inflationsrate im Mai bei 1,9 Prozent lag und damit unter dem Zielwert der EZB von 2 Prozent. Die Ökonomen der Zentralbank erwarten für das nächste Jahr eine durchschnittliche Inflationsrate von nur 1,6 Prozent, bevor sie 2027 wieder auf 2 Prozent steigen soll.

Die Preise in der Eurozone stiegen stark an, nachdem die Invasion der Ukraine zu einem Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise geführt hatte. Die Inflation erreichte im Oktober 2022 einen Höchststand von 10,6 Prozent. Die EZB reagierte darauf mit einer Anhebung der Zinsen ab Juli 2022 und hob ihren Leitzins von minus 0,50 Prozent auf einen Höchststand von 4,00 Prozent im September 2023 an.

