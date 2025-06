© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Trotz KI-Partnerschaft im Gesundheitswesen ist die Palantir-Aktie am Donnerstag in den Keller gerauscht. CEO Karp hat die Überwachungsvorwürfe gekontert - und warnt vor einem globalen KI-Showdown mit China.Palantir hat am Donnerstag eine strategische Partnerschaft mit TeleTracking Technologies bekannt gegeben. Ziel der Allianz ist es, KI-gestützte Lösungen für das Gesundheitswesen weltweit zu etablieren. Die Plattform "Operations IQ" von TeleTracking soll mit Palantirs Foundry und Artificial Intelligence Platform (AIP) verknüpft werden. Damit will man Krankenhäusern nahezu in Echtzeit verwertbare Daten liefern - zur Optimierung von Personalplanung, Patientensteuerung und operativen …