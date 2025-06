Die Deutsche Pfandbriefbank gehörte früher zu den soliden Dividendenwerten am deutschen Aktienmarkt. Über mehrere Jahre lieferte der Spezialfinanzierer überdurchschnittliche Renditen. Doch damit ist vorerst Schluss. Heute notiert die Aktie ex-Dividende, aber der Abschlag ist so gering, dass der Kurs im Plus liegt.Die gestrige Hauptversammlung der Pfandbriefbank bestätigte die Gewinnbeteiligung für das Geschäftsjahr 2024. Somit schüttet die Bank 0,15 Euro je Aktie an die Anteilseigner aus. Das entspricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...