Paris (www.anleihencheck.de) - Die US-Regierung propagiert die Idee, dass die protektionistische Phase um den 4. Juli herum enden und sie sich anschließend auf ein Programm aus Steuersenkungen und Deregulierung konzentrieren werde. An diese Vorstellung scheinen auch die Investoren zu glauben, so Benjamin Melman, Global Chief Investment Officer bei Edmond de Rothschild Asset Management in seinem jüngsten "Letter from the CIO". ...

