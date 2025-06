Boston (www.anleihencheck.de) - "In Europa geht es aufwärts, in den USA weit weniger. Das ist so ungewöhnlich, dass es sich lohnt, darauf hinzuweisen", sagt Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management.Europa habe bei den Wachstumserwartungen die Nase vorn, und zwar vor allem aufgrund der besseren Aussichten für Deutschland. In den USA hingegen sei eine Abschwächung der Wirtschaft wahrscheinlicher geworden. "Unser hauseigener Frühindikator für die Konjunktur hat sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert", so Anne. Allerdings müsse man dabei festhalten, dass diese Verschlechterung hauptsächlich die in Umfragen erfasste Eintrübung der Stimmung widerspiegele. Die bisherigen harten Daten würden eine wesentlich robustere Lage der US-Wirtschaft beschreiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...