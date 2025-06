© Foto: DALL*E

Die Aktie von DocuSign steht am Freitag vor einem Crash. Bereits in der US-Vorbörse geht es nach einer schwachen Unternehmensprognose steil bergab.Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war die Aktie von DocuSign einer der gefragtesten Werte innerhalb der US-Technologiebranche. Zu den Fans und Anlteilseignern des Unternehmens gehörte lange auch Starinvestorin Cathie Wood. Dem auf digitale Vertragsabschlüsse und Dokumentenverwaltung spezialisierten Unternehmen wurde angesichts des Home-Office-Booms eine aussichtsreiche Zukunft vorhergesagt. Nach dem Ende der Pandemie sind die hohen Wachstumserwartungen jedoch nicht erfüllt worden, die Aktie crashte und befand sich lange in einem hartnäckigen …