q.beyond eröffnet zweites Cyber Defence Center am Nearshoring-Standort Riga



06.06.2025 / 11:57 CET/CEST

Ausbau der Nearshoring-Kapazitäten Köln, 6. Juni 2025 - Die q.beyond AG hat feierlich ihr zweites Cyber Defence Center (CDC) an ihrem Nearshoring-Standort in Riga, Lettland, eingeweiht. Vor Ort mit dabei waren unter anderem die deutsche Botschafterin in Lettland sowie der CEO der Deutsch-Baltischen Handelskammer: "q.beyond ist ein Beispiel der aktiven wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den baltischen Ländern", so die deutsche Botschafterin Gudrun Masloch. "Hier entstehen Arbeitsplätze und Fach-Expertise im wirtschaftlich wichtigen Segment der Digitalisierung, die in beiden Ländern zur Steigerung der Wirtschaftskraft beitragen." "Dass q.beyond jetzt dieses Engagement mit der Standorterweiterung und der Eröffnung eines eigens eingerichteten Cyber-Abwehrzentrums unterstrichen hat, freut uns außerordentlich", ergänzt Florian Schröder, CEO der Deutsch-Baltischen Handelskammer. IT-Schutz des Mittelstands hat Priorität q.beyond zählt zu den führenden IT-Dienstleistern und unterstützt mittelständische Firmen bei ihren Digitalisierungsvorhaben rund um die Themen Cloud, Applications, AI und Security. Bei den Unternehmen haben die IT-Security und insbesondere die Cyber-Sicherheit in letzter Zeit einen immer höheren Stellenwert erhalten. Auch die Nachfrage nach souveränen IT-Services sei laut dem IT-Dienstleister bei seinen Kunden zuletzt stark gestiegen. "Mittelständische Unternehmen verfügen über hoch schützenswerte Informationen wie etwa spezialisiertes Know-how und Intellectual Property, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden. Unsere Aufgabe als IT-Dienstleister ist es, dieses teilweise über Jahrzehnte hinweg aufgebaute Wissen sowie die Geschäftsprozesse der Unternehmen umfassend gegen Cyber-Bedrohungen abzusichern", sagt Thies Rixen, CEO der q.beyond AG. "Um der Nachfrage nach souveränen Security-Services nachzukommen, haben wir unsere Kapazitäten mit unserem zweiten Cyber Defence Center jetzt massiv erweitert." Neben dem bereits existierenden CDC am Standort in Ulm verfügt q.beyond nun über ein weiteres, hoch spezialisiertes Cyber-Abwehrzentrum. Beide bündeln als Security Operations Center (SOC) die Security-Aktivitäten des IT-Service-Unternehmens. "Wir sind sehr stolz auf unser Team von mehr als 50 hoch spezialisierten Security- und Cyber-Sicherheitsexpertinnen und -experten. Im 24/7-Modus sichern wir die IT und damit die Geschäftsprozesse unserer Security-Kunden umfassen ab", sagt Ralph Huenten, Head of Security bei q.beyond. Die Experten verfügen über umfangreiche und weltweit anerkannte Cyber-Security-Zertifizierungen wie CISSP (Certified Information Systems Security Professional) oder CISM (Certified Information Security Manager). Zudem hält q.beyond Zertifizierungen verschiedener Security-Hersteller sowie Microsoft-Security- und Incident-Response-Zertifikate. Ausbau der Near- und Offshoring-Kapazitäten q.beyond ist spezialisiert auf die Branchen Handel, produzierendes Gewerbe, Logistik, Banken & Versicherungen sowie den öffentlichen Sektor. Zu den Kunden zählen auch Unternehmen mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen im Bereich der kritischen Infrastrukturen (KRITIS). Mit der Eröffnung des zweiten CDC hat das q.beyond Team am Standort Riga ebenfalls neue Geschäftsräume im selben Gebäude bezogen. Seit Ende 2022 hat der IT-Dienstleister seinen Near- und Offshoring-Anteil von 3 Prozent auf zuletzt 16 Prozent gesteigert. Bis Ende 2025 ist die Erhöhung der Quote auf 20 Prozent geplant. Neben Lettland ist q.beyond mit Near- und Offshoring-Dependancen auch in Spanien, Indien und den USA vertreten. Unternehmensprofil der q.beyond AG Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, umzusetzen und zu betreiben. Unser starkes Team aus 1.100 Expertinnen und Experten begleitet mittelständische Unternehmen sicher durch die digitale Transformation. Dabei bringen wir umfassendes Know-how in den Bereichen Cloud, Applications, AI und Security mit. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland, Spanien, Indien und den USA, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern. Kontakt q.beyond AG Arne Thull

