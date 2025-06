Die Aktie von Circle hat einen erstaunlichen Start an der Börse hingelegt. Die Papiere explodierten am ersten Handelstag regelrecht. Doch wie geht es jetzt weiter und was sollten Investoren jetzt wissen? Am Donnerstag ist der Betreiber des Stablecoins USDC Circle an die Börse gegangen. Eigentlich sollte das Unternehmen bereits 2021 sein IPO via SPAC-Deal feiern, doch diese Pläne hatten sich zerschlagen. Nun durfte der Konzern endlich seinen ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...