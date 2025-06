Beijing (ots/PRNewswire) -CMG-News: Dialog und Zusammenarbeit sind die einzig richtige Wahl für China und die Vereinigten Staaten. Dies sagte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Donnerstag bei einem Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump.https://german.cri.cn/2025/06/06/ARTI1749171488963741China und die USA sollten das Ruder in die Hand nehmen und den richtigen Kurs einschlagen, so Xi in dem von Trump initiierten Telefongespräch weiter. Es sei besonders wichtig, die verschiedenen Störungen zu vermeiden.Die führenden Beamten der beiden Länder hätten auf Anregung der US-Seite vor Kurzem ein Wirtschafts- und Handelstreffen in Genf abgehalten. Dies sei ein wichtiger Schritt vorwärts zur Lösung der relevanten Fragen durch Dialog und Konsultationen gewesen sowie sei von beiden Gesellschaften und der internationalen Gemeinschaft begrüßt worden.Beide Seiten müssten den bereits bestehenden Konsultationsmechanismus für Wirtschaft und Handel gut nutzen sowie im Geiste der Gleichheit und des Respekts für die Anliegen des jeweils anderen eine Win-Win-Situation anstreben. Die chinesische Seite nehme dies ernst und habe gleichzeitig ihre Prinzipien.Der chinesische Staatspräsident erklärte weiter, die Chinesen hätten immer eingehalten, was versprochen worden sei. Beide Seiten sollten die in Genf getroffene Vereinbarung einhalten. Tatsächlich habe China das Abkommen ernsthaft umgesetzt. Die US-Seite solle die bereits erzielten Fortschritte anerkennen und die negativen Maßnahmen gegen China aufheben.Beide Seiten sollten die Kommunikation in Bereichen wie Außenpolitik, Wirtschaft und Handel, Militär und Strafverfolgung verbessern, um einen Konsens zu erzielen, Missverständnisse auszuräumen und die Zusammenarbeit zu stärken.Die Vereinigten Staaten müssten umsichtig mit der Taiwan-Frage umgehen, damit die Separatisten für eine "Unabhängigkeit Taiwans" nicht in der Lage seien, China und die USA in das gefährliche Terrain der Konfrontation und sogar des Konflikts hineinzuziehen, so Xi Jinping weiter.Trump erklärte, er habe großen Respekt vor Xi und die Beziehungen zwischen den USA und China seien sehr wichtig. Die Vereinigten Staaten wollten, dass es der chinesischen Wirtschaft sehr gut gehe und die Zusammenarbeit der USA und Chinas könne viele großartige Dinge erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2704982/image_5019926_26682792.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xi-jinping-betont-dialog-und-zusammenarbeit-als-richtige-wahl-fur-china-und-usa-in-telefonat-mit-trump-302475228.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/6050555