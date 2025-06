© Foto: adobe.stock.com

Rückschlag für die deutsche Industrie: Die Produktion und die Exporte sind im April deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, sank die Produktion im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Prozent, die Ausfuhren gingen um 1,7 Prozent zurück. Nach einem moderaten Wachstum im März verzeichnete die deutsche Industrie im April einen überraschend starken Rückgang der Produktion. So war die deutsche Wirtschaft ist gut ins Jahr gestartet - mit einem unerwartet kräftigen Wachstum im ersten Quartal. Doch dieser Aufschwung war in erster Linie darauf zurückzuführen, dass viele Unternehmen und Exporteure Lieferungen vorgezogen hatten, um drohenden US-Zöllen zuvorzukommen. Die …