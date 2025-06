Kaltenkirchen (ots) -Ein Selfie mit einer Fußball-Ikone? Ein Autogramm von Alex Popp - und dazu jede Menge Fußball-Flair und echte Fan-Nähe mitten im Supermarkt? Am 21. Juni 2025 wird das in drei Märkten in Münster, Mülheim und Dortmund Realität. Im Rahmen einer groß angelegten Marketingkampagne in NRW von Popp Feinkost ist die sympathische Ausnahmesportlerin, Olympiasiegerin und dreifache Champions-League-Siegerin hautnah zu erleben - ein Erlebnis für Fußballbegeisterte ebenso wie für Feinkostliebhaber. Mit der Aktion will das Unternehmen gezielt neue Impulse im bevölkerungsreichen Bundesland setzen und seine Feinkostmarke dort weiter stärken.Wer "Poppi" live begegnen möchte, hat an drei Stationen die Chance dazu. Den Auftakt macht das Edeka-Center Stroetmann in Münster (Hansaring 52) von 10:00 bis 11:00 Uhr. Weiter geht es von 13:30 bis 14:30 Uhr bei Edeka Paschmann im Hafen Center in Mülheim (Weseler Str. 30). Den Abschluss bildet der Akzenta-Markt von REWE am Phoenix See in Dortmund (Fred-Ape-Weg 77) von 16:15 bis 17:15 Uhr. In allen drei Märkten gibt es Autogramme, Selfies- und natürlich unvergessliche Fan-Momente. Begleitend zur Fan-Aktion findet zudem eine Verlosung von signierten Trikots und Fußbällen statt.Wer nicht persönlich dabei sein kann, hat trotzdem Grund zur Freude: Von Mai bis Juli ziert Alex Popp anlässlich einer parallel laufenden bundesweiten Aktion als Werbegesicht die Aktionspackungen von Popp Feinkost - inklusive der Chance auf einen von 100 hochwertigen Trikotsätzen. Mitmachen geht ganz einfach per QR-Code. Die Aktionsprodukte des in Deutschland führenden Herstellers von Feinkost- und Beilagensalaten sowie Brotaufstrichen* gibt es in der Kühltheke der Supermärkte.Ein Besuch in den genannten Supermärkten am 21. Juni lohnt sich also gleich dreifach - für Fans, Sportvereine und Feinschmecker. "Sport verbindet - genau wie ein gutes Essen", sagt Alex Popp. "Das wird ein toller Tag - für Fans, Genießer und alle, die Lust auf Fußballstimmung haben."* Nielsen IQ MarketTrack, LEH+DM, Absatz in Pack, MAT Nov. 2024Pressekontakt:Pressekontakt UnternehmenPopp Feinkostpresse@popp-feinkost.dePressekontakt AgenturMORITZ CommunicationsMichael MoritzT 0163 3232226info@moritz-communications.deOriginal-Content von: Popp Feinkost GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119754/6050613