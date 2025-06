Der auf Stablecoins fokussierten Neuling (NYSE-Kürzel CRCL, ISIN US1725731079) hat die Stücke zum Emissionspreis von 31 $ abgegeben. Die Aktie eröffnete gestern mit 69,50 $ und schloss zu 83,23 $. In der Nach- und jetzt Vorbörse geht es weiter, aktuell um 13,4 % auf 94,34 $.



Wie sieht es aus: Noch einsteigen? Die 2013 gegründete CIRCLE INTERNET GROUP wird jetzt (zum genannten inoffiziellen Kurs) mit 20,8 Mrd. $ bewertet. Durch die Abgabe eines Siebtels der Aktien sind zum IPO immerhin 1,05 Mrd. $ hereingekommen, davon geht ganz grob die Hälfte in die Unternehmenskasse. Zudem schreibt CIRCLE Gewinne. Im jüngsten Quartal waren es 65 Mio. $, plus 33 % zum Vorjahresquartal. Damit hat man schon einen wichtigen Aspekt der Bewertung. Bei Hochrechnung auf das gesamte Jahr und nochmals 33 % Gewinnwachstum im nächsten GJ (fiktiv-optimistisch) hätte man 350 Mio. $ Profit 2026, das bedeutet ein 2026er KGV von 59.



Dasss auch Cathie Wood (ARK Investment) sich für die CIRCLE-Aktien interessiert und mit einigen ARK-ETFs wohl auch gekauft hat: Ein starkes Argument. Denn Wood kauft ausschließlich echt disruptive Unternehmen. Allerdings wird das Stablecoin-Geschäftsmodell (in derzeitiger Form) von anderer Seite auch heftig kritisiert. Im Vergleich etwa zur Original-Kryptowährung Bitcoin wirken Stablecoins wenig innovativ.



Zunächst ist offensichtlich, dass der CIRCLE-Hype zu sehr heißgelaufen ist. Für ernsthaftes Investieren muss zumindest eine Beruhigung, d. h. ein deutlicher Kursrückschlag, abgewartet werden.



Helmut Gellermann



