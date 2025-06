© Foto: unsplash.com

Laut Mitsuhiro Furusawa, einem ehemaligen Währungsdiplomaten Japans, wird der Yen bis zum Jahresende voraussichtlich auf etwa 135 bis 140 Yen pro US-Dollar steigen. Furusawa, der auch bis 2021 stellvertretender Direktor des Internationalen Währungsfonds war, erklärte in einem Interview, dass es wenig Sinn mache, den US-Dollar absichtlich zu schwächen. Er fügte hinzu, dass die Zölle, die bereits als Hauptinstrument in Handelsverhandlungen dienen, weiterhin im Fokus stünden, nicht die Währungen. An den Märkten wird spekuliert, dass Präsident Donald Trump Japan unter Druck setzen könnte, den Yen zu schwächen, um den US-Exporten zu helfen. Furusawa bezweifelt jedoch, dass die US-Politik in …