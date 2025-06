DJ MARKT USA/Leicht positive Stimmung vor Arbeitsmarktbericht

Im Vorfeld des noch vor der Startglocke anstehenden Arbeitsmarktberichts der Regierung scheint die Stimmung unter Anlegern positiv zu sein. Der Aktienterminmarkt deutet am Freitag einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Doch erst mit den Daten dürfte die vermutliche Eröffnungstendenz klarer werden. Nach zuletzt schwachen ADP- und wöchentlichen Arbeitsmarktdaten scheinen die Erwartungen an den offiziellen Bericht etwas gesunken zu sein. Händler sprechen daher von etwas geringerem Enttäuschungspotenzial. Grundsätzlich rechnet der Markt ohnehin mit einer deutlich nachlassenden Dynamik beim Beschäftigungsaufbau.

"Die Erstanträge auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung steigen weiter an, aber sie tun dies in einem langsamen Tempo. Daher ist es ein Trend, den es zu beobachten gilt, aber es ist zu früh, Alarm zu schlagen", urteilt Marktstratege Chris Zaccarelli von Northlight Asset Management.

Die eskalierende und über die Sozialen Medien ausgetragene Auseinandersetzung zwischen US-Präsident Donald Trump und Unternehmer und früherem Trump-Vertrauten Elon Musk wird am Markt derzeit nur interessiert zur Kenntnis genommen, zumal Musk zuletzt schon wieder zurückgerudert ist.

Tesla erholen sich etwas vom 14-prozentigen Absturz des Vortages im vorbörslichen Geschäft um 4,2 Prozent. Die Eskalation im Streit zwischen Trump und Tesla-Gründer Musk hatte den Kurs des E-Autobauers abstürzen lassen - Trump hatte sich abschätzend zum Unternehmen geäußert -, wobei aber auch der zuletzt schwache Absatz zum Kursdebakel beigetragen haben dürfte.

