Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft State Street Global Advisors hat einen börsengehandelten Fonds (ETF) auf europäische Rüstungswerte aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Anbieter reihe sich damit in eine Schlange an Neuauflagen von Verteidigungs-ETFs ein. So seien zuletzt zahlreiche Produkte auf den Markt gekommen, die explizit auf europäische Firmen setzen würden. Angesichts einer Bedrohung durch Russland und eines launischen Partners USA gewinne das Investmentthema europäische Verteidigung an Fahrt. ...

