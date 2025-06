Der Krypto-Anbieter Circle startet mit einem Paukenschlag an der Börse. Was hinter dem Boom der US-Stablecoins steckt - und warum Europa hinterherhinkt. Circle hat am Donnerstag einen fulminanten Börsenstart hingelegt: Die Aktie des US-Stablecoin-Anbieters sprang am ersten Handelstag von 31 auf 87,27 Dollar - ein Plus von 180 Prozent. Wegen der hohen Volatilität wurde der Handel kurz nach Börsenbeginn sogar zeitweise ausgesetzt. Kurz vor dem Börsengang ...

