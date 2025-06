Berlin (ots) -- Neun von zehn Taxifahrer:innen[1] in Deutschland bezeichnen sich selbst als Fußballfans, dennoch haben 92 % von ihnen sich dafür entschieden, während eines Sportereignisses zu arbeiten, obwohl sie es gerne verfolgt hätten.- Eine Studie zeigt: Jedes Mal, wenn sie auf Fahrgäste verzichten, um das Spiel zu verfolgen, dass sie lieben, entgehen ihnen mehr als 235 Euro an Einnahmen.- Um den Fahrer:innen etwas zurückzugeben, verschaffte Carlsberg ihnen eine wohlverdiente Auszeit - mit einer Fahrt, die sie so schnell nicht vergessen werden.- Am Ziel angekommen, erwartete die ahnungslosen Fahrer:innen eine ganz besondere Überraschung: Sie erhielten das Rundum-Fan-Erlebnis und konnten gemeinsam mit Kolleg:innen das Spiel Deutschland gegen Portugal im Rahmen der UEFA Nations League Finals 2025 verfolgen - Carlsberg übernahm die Kosten für ihre entgangenen Fahrten.Eine Gruppe fußballbegeisterter Taxifahrer:innen glaubte, eine gewöhnliche Fahrt zu übernehmen - doch am Zielort wartete eine außergewöhnliche Überraschung: Carlsberg lud sie ein, das Halbfinale der UEFA Nations League Finals 2025 zwischen Deutschland und Portugal als einzigartiges Fußball-Erlebnis mitzuerleben.Als offizieller Bierpartner der UEFA Nationalmannschaftswettbewerbe ist es das Ziel von Carlsberg, Fans weltweit Zugang zu den besten Fußballerlebnissen zu verschaffen. Taxifahrer:innen sind ein wesentlicher Bestandteil der nächtlichen Infrastruktur - sie ermöglichen es Fans, Spiele sorgenfrei zu genießen und sicher nach Hause zu kommen. Mit dem Event "The Fare Game" wollte Carlsberg denjenigen danken, die selbst so oft auf das Live-Erlebnis verzichten müssen.Eine von Carlsberg in Auftrag gegebene internationale Studie zeigt: Während neun von zehn Taxifahrer:innen in Deutschland sich selbst als Fußballfans bezeichnen, verpassen zwei Drittel (66 %) regelmäßig bedeutende Spiele aufgrund ihrer Arbeit. Tatsächlich können es sich zwei Drittel (66%) der Fahrer:innen schlichtweg nicht leisten, für ein Spiel frei zu nehmen, wobei finanzielle Zwänge ein entscheidender Faktor sind (86 %). Wenn sie sich doch dazu entscheiden, entgehen ihnen im Schnitt mehr als 235 Euro - ein hoher Preis für die Liebe zum Spiel. Das ist der Grund, warum neun von zehn sich dafür entschieden haben, während eines Sportereignisses zu arbeiten, obwohl sie es gerne verfolgt hätten.In Berlin empfing Carlsberg die Fahrer:innen auf dem eigens eingerichteten "The Fare Game"-Parkplatz - einer exklusiven Fan-Zone nur für sie. Dort sahen sie das Spiel auf einer Kinoleinwand, genossen kostenloses Carlsberg 0,0% sowie Snacks und konnten gemeinsam mit anderen Fahrer:innen ihre Nationalmannschaft anfeuern. Die Krönung: Carlsberg übernahm die ausgefallenen Einnahmen, sodass niemand auf seinen bzw. ihren Lohn verzichten musste.Für viele Taxifahrer:innen sind sportliche Großereignisse nicht nur ein Hobby, sondern eine Herzensangelegenheit. Mehr als zwei Drittel (68%) berichten, dass das Hupen und Jubeln auf den Straßen während großer Spiele ihnen besonders schmerzlich vor Augen führt, was sie verpassen. 66 % fühlen sich sogar als weniger treue Fans, wenn sie nicht live dabei sein können.Die Entscheidung, der Arbeit den Vorrang vor dem Fußball zu geben, führt für Taxifahrer:innen auch dazu, dass ihnen das gemeinsame Erlebnis mit ihren Liebsten und anderen Fans entgeht - etwas, das mehr als zwei Drittel (67 %) von ihnen am meisten fehlt. Und für diejenigen, die arbeiten, bedeutet das oft, dass sie ein wichtiges Ereignis wie ein Halbfinalspiel im Auto mit einem Fahrgast verfolgen müssen (64 %).Dabei helfen viele Taxifahrer:innen Fußballfans selbst, rechtzeitig zum Spiel zu kommen - 67 % gaben an, dass sie bereits Fans zu Spielen gebracht haben, die sie sonst verpasst hätten. Doch um selbst auf dem Laufenden zu bleiben, müssen viele improvisieren: Ein Fünftel (21 %) hören Radio und mehr als ein Viertel (27%) bitten ihre Fahrgäste um Updates. Währenddessen sind knapp ein Drittel gezwungen, ihre Pausen zu nutzen, um die Highlights nachzuverfolgen (30 %), oder sie haben während der Fahrten sogar am Straßenrand gehalten, um Spielszenen live zu verfolgen (31 %).Lynsey Woods, Global Brand Director bei Carlsberg, erklärt: "Carlsberg setzt sich dafür ein, allen Menschen Zugang zu den besten Fußballmomenten zu ermöglichen. Durch unsere neue Partnerschaft mit der UEFA konnten wir genau das für einige der größten Fans - die Taxifahrer:innen - realisieren. Uns ist bewusst, dass die Einsatzbereitschaft der Fahrer:innen, unsere Städte am Laufen zu halten, oft bedeutet, dass sie selbst nicht Teil der großen Fußballmomente sein können. Deshalb wollten wir ihnen ein unvergessliches Erlebnis schenken und ihnen die Möglichkeit geben, das Spiel mit Gleichgesinnten zu genießen."Um die Aktion festzuhalten, entstand ein Kurzfilm, der die emotionale Reise der Fahrer:innen dokumentiert - inklusive der schönsten Momente des Events. Der Film verdeutlicht die persönlichen Entbehrungen der Fahrer:innen und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse. Die Aktion ist Teil der ersten Kampagne im Rahmen des Sponsorings der UEFA Fußball-Nationalmannschaftswettbewerbe, durch die Carlsberg den Fans auch weiterhin Zugang zum besten Fußball bieten wird. Mehr zu "The Fare Game" hier (https://www.carlsberg.com/en/faregame/).[1] Die Studie wurde von Censuswide durchgeführt und umfasste eine Stichprobe von 2.600 Taxifahrer:innen (18 Jahre und älter) aus Großbritannien (1.000), Portugal (500), Deutschland (1.000) und China (100). Die Daten wurden im Zeitraum vom 15.05.2025 bis zum 22.05.2025 erhoben. Censuswide hält sich an die Richtlinien der Market Research Society, deren Mitglieder es beschäftigt, und folgt dem Verhaltenskodex der MRS sowie den ESOMAR-Prinzipien. Zudem ist Censuswide Mitglied des British Polling Council.Über die Carlsberg Gruppe:Die Carlsberg Gruppe wurde 1847 von dem Brauer J.C. Jacobsen gegründet und zählt zu den weltweit führenden Brauereigruppen mit einem attraktiven Portfolio an Bier- und anderen Getränkemarken. Mit über 30.000 Mitarbeitenden und einer Präsenz in mehr als 125 Märkten verfolgt die Gruppe das Ziel, für ein besseres Heute und Morgen zu brauen. Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Wirtschaften unterstützt dieses Ziel und treibt die Bemühungen voran, Wert für Aktionäre und Gesellschaft zu schaffen. 