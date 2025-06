© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Der Datensicherheitsspezialist Rubrik hat am Donnerstagabend überzeugende Quartalszahlen und einen starken Ausblick präsentiert. Bislang reagiert die Aktie jedoch verhalten.Den hohen Erwartungen des Marktes, insbesondere aber auch der weit überdurchschnittlichen Unternehmensbewertung konnte Cybersecurity-Wert CrowdStrike mit seinen am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen nicht gerecht werden, die Aktie geriet deutlich unter Druck. Seine Sache deutlich besser gemacht hat nach Handelsschluss am Donnerstag hingegen Mitbewerber Rubrik. Das erst seit etwas mehr als einem Jahr an der Börse notierte Unternehmen legte einen Geschäftsbericht über den Erwartungen sowie einen starken Ausblick vor. …