Asset Value Investors ("AVI") hat jetzt in einem offenen Brief an den Aufsichtsrat der Gerresheimer AG ("Gerresheimer") das Unternehmen zu Änderungen in seiner Finanzführung aufgefordert. Den veröffentlichten Brief finden Sie hier

AVI hat 2024 in Gerresheimer investiert und verwaltet eine Beteiligung von 3,5% im Auftrag von institutionellen Kunden.

Gerresheimer hält eine wertvolle Position in der Branche der Containment-Lösungen und Delivery-Systeme für Medikamente, die durch hohe Zugangsbarrieren gekennzeichnet ist und attraktive langfristige Wachstumsperspektiven bietet. Beides wurde 2025 durch Berichte zu Privatbeteiligungen an Gerresheimer erneut bestätigt.

Dieser Wert spiegelt sich jedoch derzeit nicht in den Aktien des Unternehmens wider, die mit einem erheblichen Abschlag auf ihren Wert gemäß der Sum-of-the-Parts-Analyse gehandelt werden. Ihr Kurs liegt jetzt etwa 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Der Shareholder-Value ist gefährdet.

AVI ist folgender Auffassung:

Eine neue Finanzführung ist erforderlich, um das Verhältnis des Unternehmens zum Markt zu reparieren und seine Glaubwürdigkeit wiederherzustellen.

Gerresheimer sollte einen Kapitalallokationsausschuss einsetzen, der die Kapitalzuteilung des Unternehmens und die Kapitalstruktur beaufsichtigt und überprüft.

Gerresheimer sollte sich aus dem Geschäftsbereich Moulded Glass zurückziehen.

Es ist Eile geboten, und ein neuer, verbesserter Plan für Gerresheimer sollte auf einem Kapitalmarkttag im Verlauf dieses Jahres präsentiert werden.

Joe Bauernfreund, CEO und CIO von AVI, kommentierte:

"Gerresheimer gehört zu den führenden Akteuren in der Branche der Containment-Lösungen und Delivery-Systeme für Medikamente, die attraktive Wachstumsperspektiven bietet. Wir meinen, dass Gerresheimer davon profitieren sollte.

Wir können die Skepsis des Marktes gegenüber Gerresheimer nachvollziehen, und wir sind davon überzeugt, dass diese Schritte entscheidend sind, um eine Wertschöpfung zu erzielen und das Verhältnis des Unternehmens zum Markt zu reparieren."

Wilfrid Craigie, Senior Investment Analyst bei AVI, fügte hinzu:

"Ungeachtet der strategischen Neuausrichtung, mit der Gerresheimer in der Wertschöpfungskette weiter nach oben rücken soll, sind wir der Auffassung, dass der Markt dem Unternehmen einen deutlichen Bewertungsabschlag zuschreibt, was zu seiner aktuellen Bewertung führt.

Wir glauben, dass die derzeitige Bewertung von Gerresheimer durch den Geschäftsbereich Moulded Glass heruntergezogen wird, und dass die beste Vorgehensweise zur Verbesserung des Finanzprofils des Unternehmens und seiner Bewertung darin besteht, eine zügige strategische Überprüfung mit dem Ziel durchzuführen, aus diesem Bereich auszusteigen."

Über Asset Value Investors

AVI ist eine 1985 in London gegründete Investment-Verwaltungsgesellschaft. AVI investiert seit fast 40 Jahren in globale und japanische Aktien. AVI verwaltet die Firmen AVI Global Trust plc ("AGT"), AVI Japan Opportunity Trust plc ("AJOT") und MIGO Opportunities Trust ("MIGO"). AGT, AJOT und MIGO sind börsennotierte Unternehmen, deren Aktien am Hauptmarkt von London notiert sind und an der Londoner Börse gehandelt werden.

