In Deutschland wagten zuletzt wieder Unternehmen den Sprung auf das Börsenparkett. Mit dem Online-Händler Autodoc steht bereits der nächste Kandidat für ein IPO in den Startlöchern. Je nach Marktumfeld soll der Börsengang schon sehr zeitnah erfolgen. Der Online-Autoteilehändler aus Berlin bereitet sich auf einen Börsengang in Frankfurt vor. Geplant ist ein Sekundärverkauf, dessen Umfang aber noch nicht festgelegt wurde. Bestehende Investoren geben dabei Anteile ab, dem Unternehmen selbst fließt ...

