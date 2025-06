kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 40 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 33 %. Im Laufe der Woche haben wir drei Kaufempfehlungen ausgesprochen und drei Updates geliefert. Zwei davon zu Bestandspositionen. Heute platzieren wir drei erste Kursziele, heben ein Stop-Loss und ein Ziel an und streichen ein Nachkauflimit. Betroffen sind unter anderem MOTA-ENGIL, TÉCNICAS REUNIDAS, FAGRON, BIONTECH, BRENNTAG, IONOS und BAIDU. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Indizes laufen weiter fast wie auf Schienen. Das ist insofern bemerkenswert, als das diese Woche zumindest aus den USA vermehrt Daten über den großen Teich schwappen, die nachlassende Dynamik der Wirtschaft signalisieren. Diese neuen Tendenzen gesellen sich zu den schon vorhandenen Herausforderungen am US-Aktienmarkt, wie etwa die erlahmende Dynamik der magischen Sieben und die hohe Bewertung des Gesamtmarktes. In den Indizes hat das bisher noch keine großen Auswirkungen, noch steigen sie beiderseits des Atlantiks im Gleichschritt. Die signifikante Outperformance des Dax gegenüber den US-Indizes hat abgenommen und im Chart zeigt sich eine große Lücke in den letzten sechs Monaten, das kommt von Trumps unberechenbarem Politikstil. Seit dieser Woche gesellt sich noch der Kampf der großen Egos dazu. Trump gegen Musk lautet das neue Thema. Die Arena für Absurditäten und für hoch gezogene Augenbraun ist eröffnet.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!