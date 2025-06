Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.06.2025 / 15:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Wolfgang Nachname(n): Leitner

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Andritz AG

b) LEI

549300VZKC61IR5U8G96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Call Optionen mit Barausgleich, dessen underlying Aktien der ANDRITZ AG sind.

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: Ausübung von Call Optionen mit Barausgleich, dessen underlying Aktien der ANDRITZ AG sind. Durchschnittlich bezahlte Optionsprämie: 23.4796 (siehe vergangene DD Meldungen). Ausübungspreis der Option s.u. Punkte 4c) und 4d). (Anmerkung: Es wurden im Rahmen dieser Transaktion weder physische Aktien der ANDRITZ AG erworben noch veräußert.)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 22,8735 EUR 104.248 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 22,8735 EUR 104.248,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

04.06.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





06.06.2025 CET/CEST