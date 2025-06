SYDNEY, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der führende Online-Broker für Devisen und CFDs, Axi, nahm am Finance Magnates Africa Summit (FMAS:25) teil, der vom 29. bis 30. Mai 2025 im Cape Town International Convention Centre in Kapstadt, Südafrika, stattfand.

Den Teilnehmenden des Events wurde Axi Select vorgestellt, das 2023 eingeführte Kapitalallokationsprogramm von Axi. Das Programm, das ambitionierte Trader auf ihrem Weg zum Erfolg unterstützen soll, hat die Welt des Tradings revolutioniert. Zahlreiche Trader weltweit haben sich bei Axi Select registriert, und viele von ihnen haben bereits bedeutende Meilensteine erreicht und Zugang zu Finanzierungsbeträgen in Höhe von 100.000, 200.000 und 500.000 US-Dollar sowie zum höchsten Finanzierungsmeilenstein von 1.000.000 US-Dollar erhalten.

Die Besucher der Messe hatten außerdem die Möglichkeit, sich über die Introducing Broker (IB)- und Affiliate-Programme von Axi zu informieren, mehr über die Partnerschaft des Brokers mit dem Premier League-Meister Manchester City zu erfahren und exklusive Fotos mit Premier League-Erinnerungsstücken von Manchester City und dem Maskottchen des Clubs zu machen, die speziell für dieses Event bereitgestellt wurden.

Neben der Zusammenarbeit des Brokers mit dem Premier League-Club Manchester City FC ist Axi auch Partner des brasilianischen Clubs Esporte Clube Bahia, des LaLiga-Clubs Girona FC und hat den englischen Nationalspieler John Stones für 2023 zu seinem Markenbotschafter ernannt. In den letzten Monaten hat Axi für seine Innovationen in der Trading-Branche große Anerkennung erhalten. Der Broker wurde kürzlich bei den ADVFN International Financial Awards 2025 als "Best Funded Trader Programme" ausgezeichnet, womit die herausragende Qualität seines Kapitalallokationsprogramms Axi Select gewürdigt wurde. Im Jahr 2024 wurde Axi außerdem auf der Dubai Forex Expo 2024 mit dem Preis "Innovator of the Year" ausgezeichnet und von Finance Feeds als "Most Innovative Proprietary Trading Firm" (innovativstes Proprietary-Trading-Unternehmen) gekürt, was den kontinuierlichen Fokus des Brokers auf die Bereitstellung der Wettbewerbsvorteile hervorhebt, die seine Trader für ihren Erfolg benötigen.

Sehen Sie sich hier die Highlights an: https://youtu.be/Ec2VYV8vOi4

* Erteilt an die Axi-Unternehmensgruppe.

Das Axi Select-Programm steht ausschließlich Kunden von AxiTrader Limited zur Verfügung. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist für Einwohner von Australien, Neuseeland, der EU und des Vereinigten Königreichs nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Forex, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com