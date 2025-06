Am Donnerstag war es soweit: Der Silberpreis hat die Marke von 35 US-Dollar hinter sich gelassen und damit nicht nur ein neues Jahreshoch markiert, sondern auch den höchsten Stand seit September 2012 erreicht. Damit wurde ein bedeutender Widerstand durchbrochen und genau das könnte der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung sein; so können Anleger davon profitieren. Während Gold in diesem Jahr bereits über 20 neue Rekordhochs aufgestellt hat, bleibt Silber bislang deutlich zurück. Aktuell notiert ...

