Renk plus 320 Prozent, Rheinmetall und Hensoldt mit je 200 Prozent im Plus - allein seit Jahresbeginn. Es ist die stärkste Sektor-Rallye des Jahres. Was lange belächelt wurde, ist nun der Top-Performer im Depot vieler Anleger. Doch jetzt mehren sich die Warnsignale: Insider steigen aus, Großinvestoren schichten um, Analysten warnen - die Luft wird dünn. Kommt jetzt der Wendepunkt?Börsenexperte André Fischer sieht genau das - und zieht die Reißleine. In seinem neuen Aktien-Report "Der Super-Code" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...