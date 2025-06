© Foto: Israel Palacio auf Unsplash

Angetrieben von überraschend starken Quartalszahlen gelang dem britischen Wasserstoffspezialisten ITM Power in den vergangenen Wochen eine starke Rallye. Gegenüber ihrem 52-Wochen-Tief konnten sich die Anteile zeitweise fast vervierfachen. Aus technischer Perspektive könnte demnächst mit PowerCell eine weitere Wasserstoffaktie durch die Decke gehen: Im Chart deutet einiges auf eine Trendwende hin. Wie Anlegerinnen und Anleger davon maximal profitieren können.

ITM Power begeistert Anlegerinnen und Anleger

Dank einer gelungenen Ergebnispräsentation und einer angehobenen Ergebnisprognose konnte sich das britische Wasserstoffunternehmen ITM Power zuletzt positiv von Konkurrenten wie Plug Power und Nel abheben. Anlegerinnen und Anleger wussten das mit kräftigen Kursgewinnen und anhaltenden Käufen zu belohnen.

Zuvor war es im Chart der Aktie zu sogenannten bullishen Divergenzen gekommen. Diese gelten in der technischen Analyse als Vorboten von Trendwenden. Eine ganz ähnliche Situation liegt jetzt bei PowerCell Sweden vor.

Jetzt auch PowerCell in Lauerstellung für eine Trendwende

Der aus Schweden stammende Spezialist für maritime Brennstoffzellen könnte damit vor einer ähnlich dynamischen Entwicklung wie zuletzt die Aktie von ITM Power stehen. So können risikoaffine Investoren bestmöglich davon profitieren:

Nach langer Talfahrt ist endlich ein Boden befunden

Seit dem Platzen der Wasserstoffblase Anfang 2021 handelt die PowerCell-Aktie in einem übergeordneten, mehrjährigen Abwärtstrend. Auch das Börsenjahr 2025 war mit Verlusten von rund einem Viertel durch das Anhalten dieses Bärenmarktes geprägt.

Doch in den vergangenen drei Monaten ist es zu einer Stabilisierung des Kursgeschehens auf niedrigem Niveau gekommen. Nach einem kurzen Ausrutscher auf das bisherige Jahrestief bei etwa 1,96 Euro konnten die Käuferinnen und Käufer im Bereich von 2,20 Euro einen Boden etablieren.

Erste Bemühungen zur Oberseite

Zwar scheiterte ein zwischenzeitlicher Anstieg am Widerstand, den die Kombination aus oberer Abwärtstrendlinie und 50-Tage-Linie bedeutet hat, der Boden bei 2,20 Euro konnte den anschließenden Pullback jedoch wirksam begrenzen. Seither spielte sich das Kursgeschehen unterhalb der bei 2,50 Euro liegenden Widerstandsmarke ab.

Das änderte sich in den vergangenen Tagen. Angetrieben von der Rallye bei Mitbewerber ITM Power schlugen Anlegerinnen und Anleger auch bei PowerCell zu. Das führte zum Überwinden der Abwärtstrendlinie und gleichzeitig auch der 50-Tage-Linie, was ein erstes prozyklisches Kaufsignal bedeutet. Der Widerstand bei 2,50 Euro war jedoch noch eine Nummer zu groß für die Bullen.

Technische Indikatoren stimmen zuversichtlich

Die Chancen auf einen dauerhaften Verbleib oberhalb der Abwärtstrendlinie und einen Ausbruch nach oben stehen aktuell nicht schlecht. Grund für diese Vermutung sind vor allem die bullishen Divergenzen in der technischen Indikation.

Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln seit einigen Wochen gegen den abwärts beziehungsweise seitwärts gerichteten Trend der Aktie in Aufwärtstrends. Solche Divergenzen gelten in der Chartanalyse als Indizien für eine Trendwende. Besonders gut gefällt dabei aktuell der MACD, der kurz vor dem Sprung über die Signallinie ist, was einen Aufwärtstrend der Aktie anzeigen würde. Gleichzeitig liefert auch der RSI mit einem Tageswert von mehr als 50, und damit im Bereich technischer Stärke, Rückenwind für weitere Kursgewinne.

Fazit: Beträchtliches Aufwärtspotenzial

An Platz nach oben fehlt es der PowerCell-Aktie nicht. Die hinter dem Widerstandsbereich von 2,50 Euro lauernden Hürden sind insbesondere ein Horizontalwiderstand bei 2,65 Euro sowie die 200-Tage-Linie bei 2,87 Euro.

Schon das bedeutet jedoch eine Upside von 24 Prozent. Das nachhaltige Überwinden der 200-Tage-Linie könnte außerdem der Auftakt zu einer langfristigen Trendwende sein. Die Möglichkeiten nach oben sind also beträchtlich, solange die Aktie die bei 2,20 und 2,00 Euro verlaufenden Böden respektiert und nicht mit neuen Tiefs für Verkaufssignale sorgt.

Jetzt Chance auf hohe Gewinne sichern!

Anlegerinnen und Anleger, die dieses Kurspotenzial hebeln und sich die Chance auf eine Überrendite sichern wollen, können das mithilfe des KO-Zertifikates GV6TED tun. Dieses verfügt aktuell über einen knackigen Hebel von etwa 7.

Praktisch: GV6TED verfügt über einen eingebauten Stopp-Loss: Da sich der Basispreis und die KO-Barriere voneinander unterscheiden, verfällt GV6TED beim Erreichen der KO-Barriere von 22,90 Schwedischen Kronen (SEK, ca. 2,09 Euro) nicht wertlos, sondern garantiert einen Rückzahlungsbetrag von 0,009 Euro. Das begrenzt das Verlustpotenzial auf rund 74 Prozent. Zur Oberseite sind die Gewinnmöglichkeiten vielfältig, wie das Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte die PowerCell-Aktie per Kurslücke unterhalb der KO-Barriere eröffnen, können die Verluste auch höher ausfallen. Selbst ein Totalverlust ist möglich, wenn die Aktie beispielsweise nach schwachen Quartalszahlen unter dem Basispreis von 21,926 SEK (2,00 Euro) eröffnen sollte. Einen hundertprozentigen Schutz gegen einen Totalausfall bietet daher auch GV6TED nicht. Entsprechend sollten Positionsgrößen mit Bedacht gewählt werden.

Gastautor: Max Gross

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.