Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) überzeugte im Mai mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,0%, so die Experten von Sauren.Im Mai hätten die Steuersenkungspläne von US-Präsident Donald Trump zu einem Renditeanstieg bei US-amerikanischen Staatsanleihen geführt. Die deutsche Umlaufrendite habe sich ebenfalls erhöht. Entsprechend hätten Staatsanleihen Kursverluste verzeichnet. Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen hingegen hätten Wertzuwächse verbucht, da sich die Renditedifferenz zu Staatsanleihen deutlich verringert habe. Die Rentenfonds des Portfolios hätten im Mai in großer Mehrzahl Wertzuwächse erzielt. Lediglich zwei Fonds hätten leichte Wertminderungen aufgewiesen. Die deutlichste Wertsteigerung in Höhe von 1,5% habe ein auf Hochzinsanleihen ausgerichteter Fonds verzeichnet. ...

