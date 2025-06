IBSA Derma, die dermoästhetische Abteilung des Schweizer Unternehmens IBSA, wird am 18. IMCAS Asia Congress in Bangkok teilnehmen, wo über 3.000 Fachleute aus der gesamten Region zusammenkommen, um die Zukunft der ästhetischen und regenerativen Medizin zu erörtern.

Mit ihrer Präsenz auf dem Kongress und einem eigenen wissenschaftlichen Symposium bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für die Weiterentwicklung von Bioremodeling-Ansätzen und die Förderung einer ganzheitlichen, wissenschaftlich fundierten Vision von authentischer Schönheit.

Dieses Jahr ist ein wichtiger Meilenstein für IBSA Derma: 10 Jahre NAHYCO-Technologie, eine patentierte Innovation in der Hyaluronsäureforschung, die die Zukunft der Geweberegeneration weiterhin prägen wird.

IBSA Derma die dermoästhetische Abteilung von IBSA bestätigt erneut ihre Führungsposition in der internationalen ästhetischen Medizin durch die Teilnahme an der 18.Ausgabe der IMCAS Asia , die vom 6. bis 8. Juni in Bangkok, Thailand, stattfindet. Mit über 3.000 erwarteten Teilnehmern stellt die Veranstaltung eine wichtige Gelegenheit für Ärzte und Experten dar, sich über die neuesten Innovationen und bahnbrechenden Fortschritte im Bereich ästhetischer Verfahren und Behandlungen auszutauschen und so an der Spitze dieses dynamischen Fachgebiets zu bleiben.

Im Rahmen des Kongresses veranstaltet IBSA Derma ein wissenschaftliches Symposium mit dem Titel "The Future of Tissue Regeneration with NAHYCO Technology. Feeling and Seeing the Results with Profhilo Line ", das am Samstag, dem 7. Juni, von 15:00 bis 16:00 Uhr ICT in Raum 1 Ebene 2 stattfindet. Die international renommierten Referenten Dr. Lam Bee Lan und Prof. Ofir Artzi werden die Sitzung leiten und sich dabei auf die sich weiterentwickelnden Ansätze in der regenerativen ästhetischen Medizin konzentrieren, mit besonderem Augenmerk auf die klinischen Auswirkungen von hybriden kooperativen Komplexen (HCCs) aus Hyaluronsäure und deren Rolle bei der Geweberegeneration in verschiedenen anatomischen Schichten, die vom Alterungsprozess betroffen sind.

HCCs stellen eine neue Dimension in der Formulierung von Produkten auf Hyaluronsäurebasis dar, die durch die NAHYCO-Technologie ermöglicht wird, dem patentierten thermischen Verfahren von IBSA, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Dieser technologische Durchbruch bildet die Grundlage der Profhilo-Produktlinie und ist nach wie vor ein Meilenstein auf dem Innovationsweg von IBSA Derma.

Die Präsenz des Unternehmens auf der IMCAS Asia ist Teil eines umfassenderen strategischen Plans zur Expansion in der APAC-Region, einem zunehmend dynamischen und vielversprechenden Markt. In diesem Zusammenhang hat IBSA Derma im vergangenen Jahr seine regionale Präsenz durch die Eröffnung seines regionalen Hubs in Singapur und die Einführung einer speziellen Plattform für asiatische Key Opinion Leaders zum Austausch ihrer klinischen Erkenntnisse und Fachkenntnisse gestärkt.

"Das starke Wachstum, das wir in der APAC-Region verzeichnen, ist auf unsere solide Zusammenarbeit mit lokalen Vertriebspartnern zurückzuführen, die es uns ermöglichen, die spezifischen Dynamiken und kulturellen Besonderheiten jedes Marktes besser zu verstehen", erklärt Loy Derris, Business Development Director Dermoaesthetic Division North Asia.

"In den letzten 18 Monaten haben wir in Ländern wie Indonesien, Vietnam, Japan und Indien bemerkenswerte Ergebnisse erzielt und sind kürzlich mit großem Schwung in den thailändischen Markt eingetreten. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns auch sehr auf vielversprechende neue Märkte wie Taiwan", erklärt Magallon Riza Marie, Senior Strategic Marketing and Operational Lead Dermoaesthetic APAC Region.

"Die Teilnahme an der IMCAS Asia zum zweiten Mal in Folge ist eine wertvolle Gelegenheit, unseren Dialog mit Ärzten in der APAC-Region zu vertiefen und unser Konzept von authentischer Schönheit zu fördern, das einen ganzheitlichen und auf das allgemeine Wohlbefinden ausgerichteten Ansatz verfolgt", erklärt Elisa Brozzelli, Brand Activation Manager Dermoaesthetic Division.

IBSA Derma wird ebenfalls am Stand 8 Ebene 2 vertreten sein, wo Besucher mehr über die neuesten Lösungen und Innovationen in der ästhetischen Medizin erfahren können.

About IBSA IBSA (Institut Biochimique SA) ist ein multinationales Pharmaunternehmen in der Schweiz mit 20 Niederlassungen in Europa, China und den Vereinigten Staaten. Mit seinen Produkten ist IBSA in über 90 Ländern vertreten, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten konzentrieren sich auf 10 Therapiegebiete. Im Jahr 2025 feiert IBSA das 40-jährige Jubiläum seit der Übernahme durch den heutigen Präsidenten und CEO, Arturo Licenziati, der das Unternehmen in einen global agierenden Konzern mit mehr als 2.300 Mitarbeitenden weltweit weiterentwickelt hat. Das Wachstum und die Entwicklung verdankt IBSA seiner Innovationskraft in der Weiterentwicklung bewährter Moleküle sowie seiner entschlossenen und transparenten Zukunftsausrichtung getragen vom Engagement und der Dynamik seiner Mitarbeitenden. About IBSA Derma IBSA hat seine Erfahrung und sein Fachwissen im pharmazeutischen Bereich genutzt, um sein Angebot zu erweitern und medizinische Produkte für die ästhetische Medizin auf Basis von Hyaluronsäure zu entwickeln. Damit hat das Unternehmen eine eigene Abteilung geschaffen: IBSA Derma. Dank wissenschaftlicher Expertise, kontinuierlicher Forschung, technologischer Entwicklung und einem modernen Produktionsprozess hat sich IBSA zu einem der führenden Pharmaunternehmen für die Herstellung von Hyaluronsäure für Anwendungen in der ästhetischen Medizin entwickelt. IBSA Derma zeichnet sich in diesem umfangreichen Markt dadurch aus, dass es den gesamten Produktlebenszyklus kontrolliert, von der Biofermentationsproduktion des Rohstoffs bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt in Fertigspritzen.

