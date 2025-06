TVS Motor Company gab heute bekannt, dass der Vorstand Sudarshan Venu einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Unternehmens ernannt hat, in Anerkennung seiner vorbildlichen Beiträge zum nachhaltigen Wachstum und zur strategischen Entwicklung des Unternehmens während seiner Amtszeit als Direktor. Mit Wirkung zum 25. August 2025 wird Sudarshan Venu zum Vorsitzenden und Geschäftsführer ernannt.

Sudarshan Venu, Managing Director, TVS Motor Company.

Der derzeitige Vorsitzende, Sir Ralf Speth, hat dem Vorstand mitgeteilt, dass er sich bei der bevorstehenden Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl als Vorstandsmitglied stellen wird. Damit wird er mit Ablauf der Hauptversammlung am 22. August 2025 als Vorsitzender des Unternehmens zurücktreten.

Der Vorstand wird Sir Ralf Speth außerdem mit Wirkung zum 23. August 2025 für einen Zeitraum von drei Jahren zum Chief Mentor des Unternehmens ernennen, um weiterhin von seinem umfangreichen Wissen, seiner Erfahrung und seiner Expertise profitieren zu können.

Venu Srinivasan, Ehrenvorsitzender der TVS Motor Company, , sagte: "Ich danke Ralf herzlich für seine herausragende Führung als Vorsitzender in den letzten drei Jahren. Seine Beiträge waren von unschätzbarem Wert für die strategische Expansion in globale Märkte und die Förderung von Innovationen, die unsere Position in der Branche erheblich gestärkt haben. Wir sind dankbar für seine weitere Unterstützung als Chief Mentor für TVS Motor und heißen Sudarshan in seiner neuen Rolle willkommen. Ich bin zuversichtlich, dass Sudarshan, der in seiner Funktion als Geschäftsführer ein enormes Wachstum für das Unternehmen erzielt hat, das Unternehmen zu noch größeren Erfolgen führen wird ."

Sir Ralf Speth sagte: "Es war mir eine Ehre, die TVS Motor Company in den letzten drei Jahren als Vorsitzender zu leiten. Ich bin dankbar für die Unterstützung, die Zusammenarbeit und die persönlichen Freundschaften, die während meiner Amtszeit entstanden sind. Ich übergebe den Vorsitz an Sudarshan in der festen Überzeugung, dass das Unternehmen unter seiner Führung seinen Wachstumskurs fortsetzen und die Kernwerte von TVS weiter stärken wird. Sudarshans Dynamik und Leidenschaft unterstreichen seine Vision für das Unternehmen, und ich bin überzeugt, dass TVS in sicheren und verantwortungsbewussten Händen ist. Ich wünsche Sudarshan und TVS Motor eine erfolgreiche Zukunft."

Sudarshan Venu sagte: "Ich bin dem Vorstand sehr dankbar, dass er mir diese einmalige Gelegenheit gegeben hat. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich auf die Zukunft und auf die weitere Unterstützung. TVS wurde auf dem Engagement unseres Ehrenvorsitzenden für Kundenorientierung, Qualität und Technologie aufgebaut. Mit Blick auf die Zukunft müssen wir auf diesen Werten aufbauen, neue Chancen nutzen und uns für die Zukunft neu erfinden. Ich bin ihm für seine kontinuierliche Unterstützung sehr dankbar."

"Sir Ralf hat uns maßgeblich dabei unterstützt, globaler zu expandieren, internationale Talente zu gewinnen, neue Prozesse einzuführen und in zukünftige Produkte und Technologien zu investieren. Ich freue mich auf seine weitere Unterstützung als Chief Mentor. Wichtig ist, dass TVS dank der Leidenschaft und Energie des gesamten Teams gewachsen ist. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in unserer gemeinsamen Zukunft."

Über TVS Motor Company

TVSM ist ein weltweit renommierter Hersteller von Zwei- und Dreirädern, der mit vier hochmodernen Produktionsstätten für Fortschritt durch nachhaltige Mobilität steht. Verwurzelt in unserer 100-jährigen Tradition von Vertrauen, Wertschätzung und Leidenschaft für unsere Kunden, sind wir stolz darauf, durch innovative und nachhaltige Prozesse international anerkannte Produkte von höchster Qualität herzustellen. Unser Konzernunternehmen Norton Motorcycles mit Sitz in Großbritannien ist eine der emotionalsten Motorradmarken weltweit. Unsere Tochtergesellschaften Swiss E-Mobility Group und EGO Movement nehmen eine führende Position auf dem E-Bike-Markt in der Schweiz ein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

