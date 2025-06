DJ MÄRKTE USA/Börse mit positiven Arbeitsmarktbericht fester

DOW JONES--Positiv aufgenommene Arbeitsmarktdaten stützen am Freitag die Wall Street. Nach zuletzt schwachen ADP- und wöchentlichen Arbeitsmarktdaten zeigt sich der offizielle Arbeitsmarktbericht für Mai auf den ersten Blick erstaunlich robust. Der Beschäftigungsaufbau verlangsamte sich, war aber dennoch stärker als vorausgesagt. Allerdings wurden die Vormonate zum Teil deutlich nach unten revidiert. Zugleich stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne deutlicher als veranschlagt - ein Zeichen, dass sich die Nachfrage nach Arbeitskräften noch nicht abgeschwächt hat. Am Aktienmarkt werden die Daten insgesamt positiv gewertet: der Dow-Jones-Index steigt kurz nach Handelsbeginn um 1,1 Prozent auf 42.801 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 1,1 bzw. 1,2 Prozent an.

Die eskalierende und über die Sozialen Medien ausgetragene Auseinandersetzung zwischen US-Präsident Donald Trump und Unternehmer und früherem Trump-Vertrauten Elon Musk wird am Markt derzeit nur interessiert zur Kenntnis genommen, zumal Musk zuletzt schon wieder zurückgerudert ist.

Am Rentenmarkt wird trotz der eher durchwachsenen Daten die Karte Zinserhöhung gespielt, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um 8 Basispunkte auf 4,48 Prozent. "Diese Werte könnten die Fed durchaus zum längeren Abwarten bewegen. Und das Lohnwachstum erklärt auch, warum insbesondere der US-Rentenmarkt negativ auf die Veröffentlichung reagiert", heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners zu den sinkenden Notierungen. Passend zu anziehenden Rentenrenditen steigt der Dollar, auf Tagessicht legt der Dollar-Index um 0,6 Prozent zu.

Bei Gold tut sich derweil wenig, die Erdölpreise ziehen leicht an. Die Arbeitsmarktdaten dämpfen Konjunktur- und damit Nachfragesorgen. Rohöl bleibt damit auf Kurs für solide Wochengewinne. Ritterbusch verweist auf Optimismus über die US-chinesischen Handelsgespräche und mangelnde Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland sowie eines Atomdeals zwischen den USA und dem Iran.

Tesla leicht erholt

Tesla erholen sich etwas vom 14-prozentigen Absturz des Vortages um 4,3 Prozent. Die Eskalation im Streit zwischen Trump und Tesla-Gründer Musk hatte den Kurs des E-Autobauers abstürzen lassen - Trump hatte sich abschätzend zum Unternehmen geäußert -, wobei aber auch der zuletzt schwache Absatz zum Kursdebakel beigetragen haben dürfte. Auch Trump Media & Technology waren am Vortag mit der Eskalation des Streits um 8 Prozent unter Druck geraten, aktuell erholt sich der Kurs um 2,4 Prozent.

Broadcom hat mit den Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen leicht übertroffen. Der Umsatz profitierte vor allem von einer anhaltend starken KI-Nachfrage. In diesem Bereich kletterte der Umsatz um 46 Prozent. Die Prognose des Konzerns für das laufende Quartal bewegt sich aber nur im Rahmen der Schätzungen. Für die Aktie geht es um 3,7 Prozent nach unten.

Lululemon Athletica brechen nach einem gesenkten Ausblick um 17,9 Prozent ein. Nach einem mit Enttäuschung ausgenommenen Ausblick sinken Samsara um 18,6 Prozent. Nach verfehlten Vorhersagen im ersten Quartal brechen Docusign um 16,3 Prozent ein. Im Nachklapp auf das spektakuläre Börsendebüt mit einer Kursexplosion um 167 Prozent klettert der Kurs von Circle Internet Group nun um weitere 15,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.800,59 +1,1% 480,85 -0,5% S&P-500 6.002,30 +1,1% 63,00 +1,5% NASDAQ Comp 19.532,31 +1,2% 233,86 -0,1% NASDAQ 100 21.770,68 +1,0% 223,25 +2,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1386 -0,5% 1,1444 1,1429 +10,6% EUR/JPY 164,93 +0,4% 164,27 163,64 +0,9% EUR/CHF 0,9384 +0,1% 0,9378 0,9358 +0,3% EUR/GBP 0,8419 -0,1% 0,8431 0,8419 +2,0% USD/JPY 144,85 +0,9% 143,55 143,18 -8,8% GBP/USD 1,3524 -0,4% 1,3576 1,3575 +8,4% USD/CNY 7,1801 +0,1% 7,1710 7,1717 -0,5% USD/CNH 7,1885 +0,2% 7,1734 7,1798 -2,1% AUS/USD 0,6490 -0,2% 0,6504 0,6498 +5,1% Bitcoin/USD 104.265,50 +2,6% 101.617,30 105.063,30 +8,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,65 63,28 +0,6% 0,37 -11,9% Brent/ICE 65,58 65,29 +0,4% 0,29 -12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3352,06 3353,23 -0,0% -1,17 +27,8% Silber 31,84 31,61 +0,7% 0,23 +13,1% Platin 1028,19 991,75 +3,7% 36,44 +13,2% Kupfer 4,93 4,93 -0,1% -0,01 +21,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

