DJ WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Juni (24. KW)

=== M O N T A G, 9. Juni 2025 *** 01:50 JP/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai *** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai *** 11:00 IT/EZB-Direktor Elderson, Rede zu Rechtstaatlichkeit *** CN/Handelsbilanz Mai *** - US/Apple Inc, Beginn Entwicklerkonferenz WWDC25 - US/Qualcomm Inc, Fristablauf für Entscheidung über ein festes Gebot für die Alphawave IP Group - DK, NO, AU/Börsenfeiertag Dänemark, Norwegen, Australien D I E N S T A G, 10. Juni 2025 *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Mai *** 08:45 IT/Unicredit SpA, CEO Orcel spricht bei Goldman Sachs - European Financials Conference 2025 *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 14:00 US/U.S. Handelsbeauftragter Jamieson Greer, nimmt an Event des Economic Club of New York teil *** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel zur Rolle von Banken und Kapitalmärkten bei der Finanzierung von Europas Zukunft *** 18:00 US/US-Außenhandelsbeauftragter Greer, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York M I T T W O C H, 11. Juni 2025 *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Inlandstourismus April *** 08:30 DE/TAG Immobilien AG, Capital Markets Day *** 10:00 EU/EZB, Bericht zur internationalen Rolle des Euro *** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei 2025 Government Borrowers Forum *** 14:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Videobotschaft für European Payments Council's General Assembly *** 14:30 US/Realeinkommen Mai *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis D O N N E R S T A G, 12. Juni 2025 *** 08:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei Goldman Sachs - European Financials Conference 2025 *** 08:00 GB/BIP April *** 08:00 GB/Handelsbilanz April *** 08:00 GB/Industrieproduktion April *** 09:30 DE/Institut für Weltwirtschaft (IfW), Sommerprognose *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer 2025 *** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV *** 11:00 BE/EZB-Direktorin Schnabel, Besuch des House of the Euro *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung 11:15 DE/OECD, Länderbericht Deutschland 14:00 US/Blackrock Inc, Investorentag *** 14:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei Konferenz von EZB und EU-Kommission *** 14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei Goldman Sachs - European Financials Conference 2025 *** 14:20 BE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation eines Panels bei Konferenz von EZB und EU-Kommission *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai *** 16:15 US/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Konferenz von IWF und Weltbank 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q *** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Vorstellung des Jahresberichts der Eesti Pank - RU/Börsenfeiertag Russland F R E I T A G, 13. Juni 2025 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai *** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV 10:00 DE/Aumann AG, HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 11:00 EU/Industrieproduktion April *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni *** 16:00 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Leitung der Sitzung des makroprudenziellen Ausschusses - DE/CDU, Bundesparteitag, Köln - RU/Börsenfeiertag Russland S A M S T A G, 14. Juni 2025 - DE/CDU, Bundesparteitag, Köln ===

