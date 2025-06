© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Zu viel Bargeld, zu viele Shorts - warum der Markt jetzt explodieren könnte, verrät Tom Lee.In einem aktuellen Interview mit CNBCs "Closing Bell" erklärt Lee, dass zahlreiche Investoren zögern, sich am Aktienmarkt zu engagieren - obwohl der S&P 500 gut läuft und viele Marktteilnehmer optimistisch gestimmt seien: "In unseren Gesprächen und Zoom-Calls mit Portfoliomanagern stellen wir fest: Viele bleiben vorsichtig, weil sie Risiken durch mögliche neue Zölle sehen - und weil noch keine Lösungen in Sicht sind. Sie können deshalb nicht bullish werden. Das Feedback, das wir häufig hören, lautet: Aktien dürften eigentlich gar nicht steigen". Dabei zeigen die Indikatoren aus Lees Sicht ein klares …