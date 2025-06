The following instruments on Xetra do have their last trading day on 06.06.2025.

Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2025

.

ISIN Name

DE0005227201 Biotest Aktiengesellschaft

DE0005227235 Biotest Aktiengesellschaft





